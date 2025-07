Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Messingwasseruhren von Bauhofgelände gestohlen: Zeugen nach Einbruch in Calden gesucht

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Auf alte Wasseruhren aus Messing hatten es Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Dienstag in Calden abgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begaben sich gegen 3:15 Uhr vier unbekannte Täter zum Gelände des Bauhofs der Stadt Calden in der Flugplatzstraße. Anschließend kletterten zwei Personen über den Zaun und luden die rund 50 Wasseruhren, die in einer Gitterbox im Innenhof lagerten, auf eine Schubkarre, die sie ebenfalls auf dem Betriebsgelände fanden. Nachdem sie die Schubkarre samt Inhalt über den Zaun an ihre Komplizen übergeben hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung, wobei sie die leere Schublade in der Feldgemarkung zurückließen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zeugen und Hinweisgeber, die in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Flugplatzstraße oder der dortigen Feldgemarkung beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-910 2820.

