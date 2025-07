Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Einbrecher am Brasselsberg durch Hausbewohner ertappt und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Ohne Beute flüchtete in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Einbrecher im Stadtteil Brasselsberg, nachdem er von einem Hausbewohner überrascht worden war. Gegen 0:10 Uhr war der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wiederholdstraße durch laute Geräusche geweckt worden. Als er nach dem Rechten sah, entdeckte er den Unbekannten auf frischer Tat. Dieser hatte zuvor den Garten des Wohnhauses betreten und die Tür eines Wintergartens aufgebrochen. Während er sich gerade an der Tür vom Wintergarten zu den Wohnräumen zu schaffen machte, sprach der Bewohner, der zuvor bereits die Polizei alarmiert hatte, den Einbrecher an. Der korpulente Mann ergriff daraufhin sofort die Flucht in unbekannte Richtung. Sofort wurde mit zahlreichen Streifen nach dem Täter gefahndet, ohne dass dieser jedoch festgenommen werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Zeugen, die in der Nacht zu heute im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

