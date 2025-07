Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Pedelecs in Kaufungen gestohlen: 28-jähriger Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Bei dem Versuch, das Schloss eines Pedelecs in Kaufungen zu knacken, wurde ein 28-jähriger Mann am gestrigen Mittwochabend durch einen aufmerksamen Zeugen gestört. Obwohl der Täter zunächst flüchtete, klickten bei ihm nur wenig später die Handschellen. Der Mann, der im Verdacht steht zuvor noch einen weiteren Fahrraddiebstahl in Kaufungen begangen zu haben, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kurz nach 23 Uhr hatte ein Zeuge den 28-Jährigen ertappt, als dieser sich gerade an dem Schloss eines Pedelecs in der Straße "Am Bahnhof" zu schaffen machte, und ihn angesprochen. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht, während der Zeuge den Notruf wählte und mit gebürtigem Abstand die Verfolgung aufnahm. Dank dessen fortlaufenden Standortmeldungen konnte eine hinzugeeilte Streife des Reviers Ost den Flüchtigen nur wenig später festnehmen. Es handelt sich bei ihm um einen bulgarischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, welcher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Der polizeibekannte Mann steht außerdem in Verdacht, wenige Stunden zuvor ein weiteres Pedelec gestohlen zu haben. Dieses war gegen 17:30 Uhr aus dem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stadion" entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell