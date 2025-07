Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Schockanruf: Zeugen von Geldübergabe am Florentiner Platz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dreiste Betrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf am gestrigen Mittwochabend Geld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich von einer Frau aus dem Landkreis Kassel erbeutet. Die Täter hatten sich gegen 16 Uhr auf dem Festnetzanschluss der Frau gemeldet, sich als Angehörige der Kasseler Polizei ausgegeben und die Angerufene durch geschickte Gesprächsführung davon überzeugen können, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Nur durch die schnelle Zahlung einer Kaution in Bar könne sie die Gefängnisstrafe abwenden, die ihrem Sohn nun drohe. Die Täter setzten ihr Opfer dabei so unter Druck, dass die unter Schock stehende Frau Bargeld und Schmuckstücke zusammensuchte und sich anschließend auf den Weg in die Kasseler Innenstadt machte, wo die Geldübergabe stattfinden sollte. Zwischen halb sechs und viertel vor sechs wurde die Dame schließlich, den telefonischen Anweisungen der Täter folgend, vor ein Restaurant am Florentiner Platz in der Innenstadt gelotst, wo sie das Geld und den Schmuck an einen angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichts Kassel übergab. Als dieser anschließend jedoch nicht wie versprochen mit einer Quittung und ihrem vermeintlich festgenommenen Sohn zurückkehrte, flog der Betrug auf.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten um Hinweise auf den Geldabholer, bei dem es sich um einen zwischen 35 und 40 Jahre alten, etwa 175 cm großen Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild, kurzen dunklen Haaren und Vollbart gehandelt haben soll. Der Täter soll mit einem blauen Poloshirt mit kurzen Ärmeln und einer blauen Stoffhose bekleidet gewesen sein.

Wer am Mittwochabend zwischen 17:30 und 17:45 Uhr die Geldübergabe auf dem Florentiner Platz oder den unbekannten Geldabholer beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

