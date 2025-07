Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und Thiede vom 27.07.2025

Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede (ots)

Körperverletzung, Teichwiesenweg 29, 38226 Salzgitter, Bar, 27.07.2025, 01.35 Uhr Zur angegebenen Zeit kommt es zwischen einem 40-jährigen männlichen Beschuldigten und einem 21-jährigen männlichen Beschuldigten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Grund für die Auseinandersetzung sollen vorangegangene verbale Streitigkeiten gewesen sein. In der Folge soll der Beschuldigte dem Opfer einen Kopfstoß verpasst haben, wodurch sich das Opfer an der Nase verletzte. Die Tat konnte von Zeugen beobachtet werden, die den Sachverhalt so bestätigen konnten.

Sachbeschädigung, Heerter Straße 20, dortiger Baustellenbereich, 38229 Salzgitter, 26.07.2025, 15:19 Uhr Die zu einer Sachbeschädigung gerufene Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter nahm zur angegebenen Zeit eine Sachbeschädigung an einer Fußgängerampel auf. Dabei wurde durch bislang unbekannte Täter die Plastikabdeckungen der Fußgängerlichtzeichenanlage herausgebrochen, sodass diese nicht mehr für ihre ursprünglich gedachte Funktion verwendet werden konnten. Verkehrsteilnehmer/ Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

