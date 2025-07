Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.07.2025 - 26.07.2025, 08:30 Uhr

Peine (ots)

Zeugenaufruf nach illegalem Kraftfahrzeugrennen. Am Freitagabend, den 25.07.2025, kam es gegen 21:30 Uhr in Peine an der Kreuzung B65 / B444 / Werner-Nordmeyer-Straße (FTZ-Kreuzung) zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr. Der Beschuldigte befuhr mit seinem Pkw (Mercedes-Benz AMG, schwarz) die B444 in Richtung Peine und gefährdete hierbei mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem fährt der Beschuldigte auf der Gegenfahrbahn, überholt zwischen zwei Pkw und fährt über eine Rotlicht zeigende Ampel. Nur durch die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein Unfall verhindert werden. Hinweise zur Tat und zu dem Führer des o.g. Pkw nimmt das Polizeikommissariat Peine unter der Telefonnummer 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell