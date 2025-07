POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und Thiede vom 26.07.2025

Salzgitter-Bad (ots) - Ungesicherter Pkw verursacht Schaden Am Freitag, den 25. Juli 2025, rollt ein Pkw aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache rückwärts gegen einen Zaun im Gewerbegebiet in Salzgitter-Bad. Durch das Ereignis entstand sowohl am Zaun als auch am Fahrzeug hoher Sachschaden und der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Auf die Dringlichkeit des ...

mehr