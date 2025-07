Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 26. Juli 2025

Salzgitter-Bad (ots)

Ungesicherter Pkw verursacht Schaden

Am Freitag, den 25. Juli 2025, rollt ein Pkw aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache rückwärts gegen einen Zaun im Gewerbegebiet in Salzgitter-Bad. Durch das Ereignis entstand sowohl am Zaun als auch am Fahrzeug hoher Sachschaden und der Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Auf die Dringlichkeit des richtig gesichert, abgestellten Fahrzeuges wird hingewiesen.

Entsorgte Reifenreste auf Grünstreifen

Am Freitag, den 25. Juli 2025, meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer aufgefundene Reifenreste in einem Grünstreifen am Fahrbahnrand nahe Salzgitter-Ringelheim. Durch die eingesetzten Beamten können die augenscheinlich dort entsorgten größeren Reifenreste festgestellt werden. Dabei handelt es sich um diverse ganze Reifen sowie zerschnittene Reifenteile. Um Entsorgung wird sich gekümmert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der illegalen Müllentsorgung geben können, sich unter der Rufnummer 05341/ 8250 im Polizeikommissariat Salzgitter-Bad zu melden oder die Stadt Salzgitter zu kontaktieren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis durch Randalierer Am Freitag, den 25. Juli 2025, wird durch eine Zeugin eine randalierende Person in Salzgitter-Gebhardshagen gemeldet. Dort kann durch die eingesetzten Beamten der 59jährige Amtsbekannte und nunmehr Beschuldigte angetroffen werden. Weiterhin kann die Zeugin mitteilen, dass der Beschuldigte zuvor mit einem Kraftfahrzeug die Örtlichkeit aufgesucht habe. Die männliche Person ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Weiterhin erhält die Person einen Platzverweis für die Örtlichkeit, an der zuvor randaliert wurde.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell