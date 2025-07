Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE WF vom 24.07.2025: Sachbeschädigungen an Pkw- Tatverdächtige gefasst

Peine, Ahornstraße, 01.06.2025 - 20.07.2025, 01:10 Uhr

Im Zeitraum vom 01.06.2025- 20.07.2025 beschädigten unbekannte Täter 19 Pkw mit einem scharfkantigen Gegenstand, welche ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Ahornstraße geparkt waren. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw wurden durch die Polizei eingeleitet.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung sowie Ermittlungen der Polizei wurde am 20.07.2025, gegen 01:00 Uhr, eine 54-jährige Peinerin in der Ahornstraße mit einem Küchenmesser in der Hand angetroffen. Die dringend Tatverdächtige 54-jährige wurde, zwecks polizeilicher Überprüfung, dem örtlichen Polizeikommissariat zugeführt und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

