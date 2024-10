POL-PDNW: Randalierer mit Haftbefehl

Altleiningen (ots) - Gestern (14.10.24) ereignete sich gegen 16:50 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Schulstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfallhergang steht nicht eindeutig fest. Ein 63 Jahre alter Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Carlsberg und habe an der Einmündung nach links in die Schulstraße abbiegen wollen und deswegen entsprechend geblinkt und verlangsamt. Beim ...

mehr