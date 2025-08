Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: EC-Karte an falschen Bankmitarbeiter in Südstadt übergeben: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Keine Beute machten Betrüger am gestrigen Donnerstagvormittag in der Südstadt, wo sie als falsche Bankmitarbeiter die EC-Karte eines hochbetagten Mannes erbeuteten. Der Rentner hatte den Schwindel rechtzeitig erkannt, sodass die unbekannten Täter mit der Bankkarte keinen Schaden anrichten konnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und gibt Tipps, wie man sich vor der miesen Masche der Falschen Bankmitarbeiter schützen kann.

Der Senior hatte gegen 10 Uhr einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss erhalten, wobei sich der männliche Anrufer glaubhaft als Mitarbeiterin seiner Bank ausgab und ihm durch geschickte Gesprächsführung weißmachte, seine EC-Karte sei bei verschiedenen Zahlungen durch Kriminelle ausgelesen worden. Durch den Täter am Telefon wurde deswegen ein angeblicher Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Bank angekündigt, der die Bankkarte zwecks weiterer Überprüfung abholen sollte. Nur wenig später übergab der Rentner seine Karte dann in der Heckerstraße an einen unbekannten Mann. Unmittelbar nachdem der Betrüger jedoch mit der Karte verschwunden war, schöpfte der Senior Verdacht und rief selbst bei seiner Hausbank an. So flog der Betrug auf und die Karte wurde gesperrt, bevor die Täter sie nutzen konnten.

Der Abholer der Bankkarte wurde als 35 bis 45 Jahre alter, stämmiger und etwa 180 cm großer Mann mit breitem Gesicht beschrieben. Er hatte dunkles Haar und trug eine weiße Schutzmaske im Gesicht sowie ein dunkles Basecap. Zeugen, die im Bereich der Heckerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell