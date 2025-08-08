Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag (07.08.), 17.00 Uhr und Freitag (08.08.), 05.00 Uhr aus einem Dacia Duster einen Rucksack entwendet.

Das Auto war auf dem Pagenstecher Weg zwischen Erpostraße und Paulinenstraße geparkt. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten diesen. Sie entwendeten einen Rucksack mit diversen Sportsachen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-41115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell