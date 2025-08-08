PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag (07.08.), 17.00 Uhr und Freitag (08.08.), 05.00 Uhr aus einem Dacia Duster einen Rucksack entwendet.

Das Auto war auf dem Pagenstecher Weg zwischen Erpostraße und Paulinenstraße geparkt. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten diesen. Sie entwendeten einen Rucksack mit diversen Sportsachen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-41115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 08:44

    POL-ST: Steinfurt, Container aufgebrochen

    Steinfurt (ots) - Am frühen Freitagmorgen (08.08.) haben Unbekannte gegen 01.18 Uhr einen Container am Piggenweg gewaltsam geöffnet. Der Container steht auf dem Schützenplatz. Beim Aufbrechen des Schlosses lösten die Täter einen Alarm aus. Ob sie aus dem Container etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit in dem Bereich etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 15:45

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Kiosk

    Hörstel (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (06.08.), 20.30 Uhr und Donnerstag (07.08.), 09.00 Uhr am Torfmoorsee in den Kiosk eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Kiosk. Dort entwendeten sie neben Bargeld auch Lebensmittel und Getränke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:07

    POL-ST: Steinfurt, Einbrüche in Kiosk und Vereinsheim, Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Zwischen Dienstag (05.08.), 20.00 Uhr und Mittwoch (06.08.), 10.00 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk am Bagno eingebrochen. Um hinein zu gelangen haben sie ein Fenster herausgehebelt und diverse Elektrogeräte gestohlen. Ein Vereinsheim ist ebenfalls zwischen Dienstag, 10.00 Uhr und Mittwoch, 09.00 Uhr aufgebrochen worden. Das Vereinsheim liegt am ...

    mehr
