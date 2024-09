Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gullideckel ausgehoben

Warendorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (31.08.2024) einen Gullideckel in der Dreesstraße ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt.

Hinweise zu den Tätern an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

