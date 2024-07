Ulm (ots) - Gegen 15.30 Uhr war ein 90-Jähriger mit seinem Mercedes in der Heerstraße in Richtung Uhingen unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand lief ein Fußgänger. Bei der Vorbeifahrt touchierte der Senior den 37-Jährigen. Der stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. ...

