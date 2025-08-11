PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl von Firmengelände

Westerkappeln (ots)

In der Zeit von Freitag (08.08.), 19.00 Uhr bis Samstag (09.08.), 12.00 Uhr haben Unbekannte auf einem Firmengelände am Gartenkamp von sechs Lkw Teile entwendet.

Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Dort haben sie an drei Lkw die Frontschürzen und die Scheinwerfer gestohlen. An den anderen drei Lkw wurden die kompletten Frontverkleidungen sowie ebenfalls die Scheinwerfer entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

