Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250429-4: Zeugensuche nach mutmaßlichem Verkehrsunfall

Kerpen (ots)

Mann schlief in geparktem, beschädigtem Auto

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfall in Kerpen geben können. Polizisten trafen einen Mann (44) am Montagmorgen (28. April) schlafend in einem beschädigten Toyota an. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen zur Klärung des Sachverhalts Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizisten fuhren gegen 6.45 Uhr zu einem Einsatz an der Straße "Buschkauerweg". Hier sollte ein Mann in einen beschädigten Auto schlafen und nicht auf Klopfen reagieren.

Die alarmierten Beamten weckten den schlafenden Autofahrer auf. Dabei rochen sie Alkohol bei dem Mann und stellten Flaschen von alkoholischen Getränken im Auto fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 3 Promille an. Sie durchsuchten ihn und stellten die Personalien fest. Zudem fielen den Beamten Unfallspuren am Lack sowie einen platter Reifen an dem Toyota auf. Sie stellten den Autoschlüssel sicher, dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Uniformierten brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. (sc)

