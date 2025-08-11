Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Westerkappeln (ots)

Ein 25-Jähriger aus Westerkappeln ist in der Nacht von Samstag (09.08.) auf Sonntag (10.08.) gegen 02.10 Uhr aus dem Ortsteil Handarpe die Laggenbecker Straße in Richtung Tecklenburger Straße gefahren. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 6 ist der junge Mann mit dem Nissan geradeaus gefahren und mit einer Laterne am Straßenrand kollidiert.

Bei dem Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt. Seine beiden Mitfahrer, beide 19 Jahre alt und aus Lotte, wurden ebenfalls verletzt. Einer von ihnen leicht, der andere schwer. Alle Verletzten sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren worden.

Bei dem 25-jährigen Fahrer ist während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 22.500 Euro.

