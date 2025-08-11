PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Westerkappeln (ots)

Ein 25-Jähriger aus Westerkappeln ist in der Nacht von Samstag (09.08.) auf Sonntag (10.08.) gegen 02.10 Uhr aus dem Ortsteil Handarpe die Laggenbecker Straße in Richtung Tecklenburger Straße gefahren. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 6 ist der junge Mann mit dem Nissan geradeaus gefahren und mit einer Laterne am Straßenrand kollidiert.

Bei dem Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt. Seine beiden Mitfahrer, beide 19 Jahre alt und aus Lotte, wurden ebenfalls verletzt. Einer von ihnen leicht, der andere schwer. Alle Verletzten sind mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren worden.

Bei dem 25-jährigen Fahrer ist während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch wahrgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzt 22.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:46

    POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl von Firmengelände

    Westerkappeln (ots) - In der Zeit von Freitag (08.08.), 19.00 Uhr bis Samstag (09.08.), 12.00 Uhr haben Unbekannte auf einem Firmengelände am Gartenkamp von sechs Lkw Teile entwendet. Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Dort haben sie an drei Lkw die Frontschürzen und die Scheinwerfer gestohlen. An den anderen drei Lkw wurden die kompletten Frontverkleidungen sowie ebenfalls die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:40

    POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl aus Kfz

    Tecklenburg (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (08.08.) an der Straße Am Kalkwerk die Scheibe eines gelben VW Up eingeschlagen und eine Handtasche daraus entwendet. Die Fahrerin parkte den Wagen gegen 16.40 Uhr unterhalb des Kalkwerks in Brochterbeck. Als sie gegen 17.10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe und das Fehlen der Handtasche fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:36

    POL-ST: Ochtrup, Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

    Ochtrup (ots) - Am Sonntag (11.08.) hat sich gegen 10.15 Uhr hat sich eine 58- Jährige aus Ochtrup bei einem Pedelecunfall schwer verletzt. Sie ist mit ihrem Pedelec in Richtung Professor-Gärtner-Straße gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und nach rechts auf den Gehweg gefallen. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Ochtruperin trug zum Unfallzeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren