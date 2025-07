LPI-SHL: Fluchtversuch gescheitert

Meiningen (ots) - Eine 83-jährige lud Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Werrastraße in Meiningen in ihr Auto, als sie von einem bislang unbekannten Mann in einer ihr unbekannten Sprache angesprochen und vermutlich nach dem Weg gefragt wurde. Als die Seniorin wenig später an ihrer Wohnanschrift ankam, stellte sie das Fehlen ihres rosafarbenen Geldbeutels aus ...

