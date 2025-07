Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seniorin abgelenkt und bestohlen

Meiningen (ots)

Eine 83-jährige lud Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Werrastraße in Meiningen in ihr Auto, als sie von einem bislang unbekannten Mann in einer ihr unbekannten Sprache angesprochen und vermutlich nach dem Weg gefragt wurde. Als die Seniorin wenig später an ihrer Wohnanschrift ankam, stellte sie das Fehlen ihres rosafarbenen Geldbeutels aus ihrer Handtasche vom Beifahrersitz fest. Während der eine Täter sie ablenkt hatte, hatte der zweite die Geldbörse gestohlen. Beide Täter beschrieb die Frau als südländisch aussehende, etwa 1,60 cm große Männer. In der Geldbörse befanden sich etwa 100 Euro Bargeld, der Personalausweis, Bankkarten sowie diverse andere Karten. Ein bislang unbekannter Zeuge fand einen Teil der Karten in der Werrastraße und brachte sie der 83-Jährigen zurück. Dieser Zeuge, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den beiden Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176535/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell