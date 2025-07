Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überfall auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Diedorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch (09.07.2025) gegen 0:45 Uhr eine Spielhalle in der Straße "Im Tiefen Lande" in Diedorf. Unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes forderte der Mann Bargeld von einer Mitarbeiterin. Als er kein Bargeld bekommen konnte, nahm er den Autoschlüssel, den Geldbeutel und das Mobiltelefon der Mitarbeiterin sowie das Handy eines weiteren Gastes und flüchtete mit ihrem Auto in Richtung Diedorf. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter fanden die Polizisten den Pkw der Frau bei einem Steinbruch in der Nähe. Die Suche nach dem Täter blieb in der Nacht trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und Polizeihundes erfolglos. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise verdächtigen Personen oder dem Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176787/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell