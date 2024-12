Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mauer am Birkenweg beschädigt - Zeugenaufruf (03.12.2024 - 04.12.2024)

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr ist an der Kreuzung der Straßen "Birkenweg" und Obere Mühlenstraße eine Grundstücksmauer beschädigt worden. Der bislang unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle jedoch, ohne den Unfall zu melden. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der flüchtige Fahrer mit einem Lastwagen unterwegs war. Die eingerichtete Baustelle am Unfallort, verbiete das Befahren mit Lastwagen. Der Schaden an der Mauer muss noch beziffert werden. Zur Aufklärung der Unfallflucht bittet das Polizeirevier Villingen um Hinweise und ist unter der Telefonnummer 07721 / 6010 erreichbar.

