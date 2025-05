Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Speyer (ots)

Von Freitagabend auf Samstagmorgen kam es in der Großen Greifengasse zu einem versuchten Einbruch in einen CBD und Growshop. Unbekannte Täter entfernten die Fensterrahmen und Teile der Fensterdichtung des Schaufensters. Von einer weiteren Vorgehensweise ließen die Täter aus unbekannten Gründen ab, weshalb keine Gegenstände entwendet wurden. Durch das beschädigte Schaufenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

