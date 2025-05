Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schweren Personenschaden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 10.05.2025, gegen 11:50 Uhr, kam es bei der L523 in Bobenheim-Roxheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Kraftradfahrer und ein 44-jähriger Fahrradfahrer fuhren auf einem Feldweg neben der L523 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe einer Linkskurve fuhr der Kraftradfahrer auf der linken Seite des Feldweges. Der Fahrradfahrer fuhr auf der rechten Seite. Da der Kurvenverlauf unübersichtlich war, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen beiden Beteiligten. Der 23-Jährige wurde verletzt und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht für ihn nicht. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte Standstreifen in Fahrtrichtung Frankenthal und die Auffahrt auf die A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden i.H.v. 500 Euro.

