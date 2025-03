Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: 85-jähriger Radfahrer nach Alleinunfall verstorben - Meldung -2-

Rheinbach (ots)

Am vergangenen Mittwoch (26.02.2025) war ein 85-jähriger Radfahrer bei einem Alleinunfall auf einem Radweg in der Neugartenstraße in Rheinbach schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit gegen 12:00 Uhr war er mit seinem Fahrrad aus dem Eichendorffweg nach links in die Neugartenstraße abgebogen, um dort auf dem Radweg weiterzufahren. Dabei hatte er eine abgesenkte Bordsteinkante überfahren und war kurz darauf gestürzt. Hierbei hatte sich der 85-Jährige schwere Kopfverletzungen zugezogen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden (siehe dazu auch unsere Meldung vom 27.02.2025, 10:38 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5980184) .

Bereits am Freitag (28.02.2025) verstarb der Mann dort an den Folgen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell