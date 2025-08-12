Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntag (10.08.), 12.00 Uhr bis Montag (11.08.), 06.00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände an der Hauenhorster Straße verschafft.

Die Täter gelangten über ein angrenzendes Firmengelände auf noch unbekannte Art und Weise zum rückwärtigen Bereich der Heizungs- und Sanitärfirma. Dort brachen sie Werkzeugkisten auf und entwendeten neben dem darin befindlichen Werkzeug auch Messing sowie Kupfer, das in Sammelkisten auf dem Gelände gelagert war. Über die Schadenshöhe können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell