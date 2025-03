Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall aufgrund von Sekundenschlaf

Stadthagen (ots)

(Reh) Am Sonntagabend, gegen 19:50 Uhr ereignete sich auf der Straße Am Bückeberg in Stadthagen, OT Hörkamp-Langenbruch, ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW.

Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen befuhr mit ihrem Toyota zum o. g. Zeitpunkt die Straße Am Bückeberg in Richtung Wendthagen-Ehlen. Aufgrund von Sekundenschlaf kam sie mit ihrem PKW im Stadthäger Ortsteil Hörkamp-Langenbruch, in Höhe der Einmündung Am Bramort nach links von der Fahrbahn ab, fuhr seitlich durch eine Hecke und stieß anschließend mit einem Verkehrszeichen zusammen.

Der PKW, die Hecke sowie das Verkehrszeichen wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der am PKW entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell