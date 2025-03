POL-NI: Uchte - Polizei stoppt Fahrzeugführer mit über zwei Promille

Rinteln/Möllenbeck (ots) - (bae)Das wunderschöne Frühlingswetter lockt die Autofahrer wieder in die Waschstraßen des Landes. Am 22.03.2025 gegen 09:30 Uhr kam es dabei in einer Waschanlage im Rintelner Ortsteil Möllenbeck zu Streitigkeiten. Ein 55-jähriger Rintelner hatte seinen Jaguar bereits waschen lassen, hinter ihm wartet ein 60-jähriger Rintelner mit seinem Pkw. Allerdings fuhr der 55-Jährige seinen Pkw nicht nach Beendigung des Waschprogramms aus der Anlage. ...

mehr