POL-OB: Älterer Autofahrer fährt Radfahrer (21) an und entfernt sich vom Unfallort - Wer kann Hinweise geben?

Am Donnerstagnachmittag (04.04.) kam es gegen 16:15 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 21-jährigen Radfahrer in Oberhausen-Sterkrade. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrer beim Abbiegen von der Königshardter Straße in die Falkestraße von einem unbekannten Fahrzeugführer erfasst. Der Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei, zusätzlich ging ein hochwertiges Smartphone zu Bruch. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, stieg aus und entfernte sich dann wieder mit dem Wagen vom Unfallort. Ein Zeuge kümmerte sich derweil um den Verletzen, der später im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Oberhausen suchen nun weitere Zeugen und veröffentlichen folgende Beschreibung des Flüchtigen:

PKW

Marke: Skoda; Farbe: Silber; Art: Kombilimousine

Flüchtiger Fahrer

Männlich; etwa 68 bis 70 Jahre alt; Halbglatze / kurze graue Haare; kräftige Statur, aber auffällig gebeugter Gang (gehumpelt); trug eine graue Jogginghose mit einem grauen Pullover

Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

