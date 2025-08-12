Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Baustelle

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag (07.08.), 16.00 Uhr und Montag (11.08.), 07.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Baustelle an der Wilhelmstraße verschafft.

Die Baustelle befindet sich zwischen der Wagenfeldstraße und der Reuterstraße. Von dort haben die Unbekannten einen Grabenstampfer entwendet. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

