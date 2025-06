Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Starkregen sorgt für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Grevenbroich (ots)

Ein heftiges Starkregenereignis hat am Samstagabend (31. Mai) zu einem erhöhten Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Grevenbroich geführt. Zwischen 19:37 Uhr und 00:30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu insgesamt 13 wetterbedingten Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Infolge der intensiven Regenfälle kam es zeitweise innerhalb weniger Minuten zu mehreren Einsatzmeldungen.

Die Feuerwehr war unter anderem damit beschäftigt, überflutete Kellerräume und Straßen leerzupumpen sowie umgestürzte Äste von Straßen und Fahrradwegen zu beseitigen. Besonders betroffen waren der Elsbachtunnel sowie die sogenannte "Todeskurve" an der Düsseldorfer Straße, die beide vollständig unter Wasser standen. Der Elsbachtunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

An mehreren Einsatzstellen arbeiteten die Einsatzkräfte gemeinsam mit den Stadtbetrieben Grevenbroich, um die Gefahrenstellen zügig zu beseitigen. Die größte Einsatzdichte wurde in den Ortsteilen Elsen, Orken und Noithausen verzeichnet. Auch ein Seniorenzentrum an der Matthias-Esser-Straße war betroffen. Wasser war in den Küchenbereich und in Technikräume eingedrungen.

Parallel zum Einsatzgeschehen im Stadtgebiet wurde die Feuerwehr Grevenbroich auch überörtlich tätig: In der Zeit von 23:45 Uhr bis 07:00 Uhr waren Einsatzkräfte der Einheit Gustorf/Gindorf in Krefeld im Einsatz, wo ebenfalls mehrere vollgelaufene Keller leergepumpt werden mussten. Sie rückten mit dem dort stationierten Katastrophenschutz Löschfahrzeug aus.

Alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich waren im Verlauf in die Einsatzlage eingebunden. Auf der Feuerwache in Grevenbroich wurde für die Dauer der Einsätze ein Lagezentrum eingerichtet. Insgesamt waren rund 90 Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich im Einsatz.

Auch am Sonntagmorgen erreichten die Feuerwehr Grevenbroich noch Einsatzmeldungen. So rückten Kräfte gegen 09.50 Uhr zur Merkatorstraße nach Elsen aus. Dort sollte Wasser in einem Aufzugschacht stehen.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell