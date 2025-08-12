PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Halter eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

Tecklenburg (ots)

Am Mittwoch (06.08.) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Am Weingarten gekommen.

Der Fahrer eines Reisebusses bog gegenüber des Bismarckturmes auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Während des Abbiegevorgangs beschädigte er einen dort geparkten grauen Hyundai an der Frontstoßstange. Der Fahrer des Reisebusses hinterließ lediglich eine Visitenkarte am geparkten Fahrzeug und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Da das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs nicht vorliegt, konnte der Halter bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet deshalb den Halter des beschädigten Hyundai, sowie Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Lengerich unter 05481/93374515 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 12:01

    POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Wohnhäuser

    Emsdetten (ots) - In der Nacht von Sonntag (10.08.), 22.05 Uhr auf Montag (11.08.), 05.00 Uhr sind unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser eingestiegen. In der Amtmann-Schipper-Straße, Ecke Am Telgengrund stiegen die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen durch ein Badezimmerfenster in das Haus. In der Küche entwendeten sie ein Portemonnaie und flüchteten vermutlich aus dem Küchenfenster. Nur etwa gut 200 Meter entfernt ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:09

    POL-ST: Rheine, Diebstahl

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Sonntag (10.08.), 12.00 Uhr bis Montag (11.08.), 06.00 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände an der Hauenhorster Straße verschafft. Die Täter gelangten über ein angrenzendes Firmengelände auf noch unbekannte Art und Weise zum rückwärtigen Bereich der Heizungs- und Sanitärfirma. Dort brachen sie Werkzeugkisten auf und entwendeten neben dem darin befindlichen Werkzeug auch Messing sowie Kupfer, das in ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:04

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Baustelle

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag (07.08.), 16.00 Uhr und Montag (11.08.), 07.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Baustelle an der Wilhelmstraße verschafft. Die Baustelle befindet sich zwischen der Wagenfeldstraße und der Reuterstraße. Von dort haben die Unbekannten einen Grabenstampfer entwendet. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die ...

    mehr
