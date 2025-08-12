Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Halter eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

Tecklenburg (ots)

Am Mittwoch (06.08.) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Am Weingarten gekommen.

Der Fahrer eines Reisebusses bog gegenüber des Bismarckturmes auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Während des Abbiegevorgangs beschädigte er einen dort geparkten grauen Hyundai an der Frontstoßstange. Der Fahrer des Reisebusses hinterließ lediglich eine Visitenkarte am geparkten Fahrzeug und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Da das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs nicht vorliegt, konnte der Halter bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet deshalb den Halter des beschädigten Hyundai, sowie Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei Lengerich unter 05481/93374515 in Verbindung zu setzen.

