Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oeversee: Festnahme nach zweifachem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Oeversee (ots)

Am Mittwochmittag (30.04.2025) gegen 12:00 Uhr erhielt die Kooperative Regionalleitstelle Nord den Notruf eines 72-Jährigen Mannes aus dem Stapelholmer Weg in Oeversee, nachdem dieser eine ihm unbekannte männliche Person in seinem Einfamilienhaus festgestellt hat. Diese habe nach Ansprache durch ein Fenster die Flucht ergriffen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften führte zum Antreffen eines 45-jährigen Mannes, welcher auf die Personenbeschreibung des Geschädigten zutraf. Bei der Durchsuchung der Person wurde unter anderem Stehlgut aufgefunden, das auf eine weitere Einbruchstat in ein Einfamilienhaus in der Straße Wehlberg in Oeversee hinwies, die sich im Laufe des Vormittags ereignet hatte.

Der erst kürzlich aus der Haft entlassene 45-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Flensburg zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg erfolgte am nächsten Tag die Vorführung beim Amtsgericht Flensburg. Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an.

Der 45-Jährige wurde daraufhin einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

