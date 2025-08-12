PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Gasflaschen

Hörstel (ots)

Unbekannte haben sich in Riesenbeck zwischen Montag (11.08.), 18.00 Uhr und Dienstag (12.08.), 08.00 Uhr Zutritt zu einer Lagerstelle an der Heinrich-Niemeyer-Straße, Ecke Hospitalstraße verschafft.

Die Lagerstelle ist durch Zäune gesichert, die die Unbekannten gewaltsam öffneten. Von dort entwendeten sie insgesamt 20 Gasflaschen. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:31

    POL-ST: Tecklenburg, Halter eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

    Tecklenburg (ots) - Am Mittwoch (06.08.) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Am Weingarten gekommen. Der Fahrer eines Reisebusses bog gegenüber des Bismarckturmes auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Während des Abbiegevorgangs beschädigte er einen dort geparkten grauen Hyundai an der Frontstoßstange. Der Fahrer des Reisebusses hinterließ lediglich eine Visitenkarte am geparkten Fahrzeug ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:01

    POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Wohnhäuser

    Emsdetten (ots) - In der Nacht von Sonntag (10.08.), 22.05 Uhr auf Montag (11.08.), 05.00 Uhr sind unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser eingestiegen. In der Amtmann-Schipper-Straße, Ecke Am Telgengrund stiegen die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen durch ein Badezimmerfenster in das Haus. In der Küche entwendeten sie ein Portemonnaie und flüchteten vermutlich aus dem Küchenfenster. Nur etwa gut 200 Meter entfernt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren