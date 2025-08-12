Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Gasflaschen

Hörstel (ots)

Unbekannte haben sich in Riesenbeck zwischen Montag (11.08.), 18.00 Uhr und Dienstag (12.08.), 08.00 Uhr Zutritt zu einer Lagerstelle an der Heinrich-Niemeyer-Straße, Ecke Hospitalstraße verschafft.

Die Lagerstelle ist durch Zäune gesichert, die die Unbekannten gewaltsam öffneten. Von dort entwendeten sie insgesamt 20 Gasflaschen. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell