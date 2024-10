Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Mülltonne greift auf einen PKW und anschließend auf ein Wohnhaus über

Sassnitz (ots)

Am 19.10.2024 gegen 21:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein brennender PKW in der Hauptstraße in 18551 Glowe gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein PKW Ford Focus brannte in voller Ausdehnung. Ausgangspunkt des Feuers war eine neben dem PKW stehende Mülltonne, welche durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden war. Ein in der Nähe des PKW befindliche Wohnhaus wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000,-EUR. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Glowe und Sagard gelöscht werden. Diese befanden sich mit 25 Kameraden im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell