Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer verletzt Fußgänger leicht

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Römerstraße. Ein 19-jähriger Fußgänger war aus einer dort haltenden Straßenbahn ausgestiegen und wollte vor der Bahn die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Toyota, der die haltende Straßenbahn in diesem Moment überholte. Der 38-jährige Fahrer erfasste den Fußgänger mit seinem Auto. Durch den Zusammenstoß verletzte sich dieser leicht. Eine medizinische Behandlung erfolgte durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

