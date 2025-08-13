Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand eines Unterstandes

Hopsten (ots)

Im Ortsteil Halverde ist an der Dieselstraße am Mittwoch (13.08.) ein Unterstand in Brand geraten. Die Polizei wurde gegen 08.55 Uhr über das Feuer informiert.

In dem Unterstand befanden sich unter anderem mehrere Fahrzeuge. Die Feuerwehr ist dabei, den Brand zu löschen. Des Weiteren kühlen die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch Gasflaschen, die sich ebenfalls in dem Unterstand befinden.

Personen sind durch das Feuer nicht verletzt worden. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Aktuell ist die Straße Langenacker, ab dem Voltlager Damm gesperrt und die Eschhuiser Straße ab der Straße Am Wildgehege.

Die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell