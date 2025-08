Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Motorräder aus Garage gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Aus einer Garage im Baumwallsweg sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend vier restaurierte Motorräder und eine Schwalbe gestohlen worden. Die Polizei war zur Spurensicherung vor Ort im Einsatz und ermittelt gegen Unbekannt wegen des Einbruchs und der Diebstähle.

Bei den Motorrädern handelt es sich um folgenden Modelle:

- Jawa Typ 360 in Rot mit neuen Reifen und einem verchromten Tank an der Seite - MZ in Grün, Typ EFS 150 - MZ in Schwarz mit Kennzeichen NB-CG2 (s. auch Foto dieser PM) - blaues Motorrad, Typ ETZ 251 E mit fehlender Seitenverkleidung und fehlendem rechten Seitendeckel

Die geklaute Schwalbe ist gelb.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder auffälligen Geräuschen oder Personen im Tatzeitraum am Tatort nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 entgegen.

Ebenso könnten diese Zweiräder zum Verkauf angeboten werden. Daher bitten wir um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn die genannten Modelle irgendwo auftauchen. Bei bestehendem Zweifel, ob es sich um die gestohlenen Motorräder handelt, sollte ebenfalls umgehend die Polizei verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell