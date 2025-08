Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrerin verunfallt

Apolda (ots)

Am 02.08.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Bad Sulza und Großheringen. Hierbei befuhr die jugendliche Fahrerin eines Moped Simson die Straße aus Richtung Bad Sulza kommend in Richtung Großheringen und wurde wohl hier ersten Erkenntnissen nach an einer Engstelle einer Unterführung durch entgegenkommenden Verkehr derart überrascht, dass sie mit ihrem Krad in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei die Moped Fahrerin am Fuß verletzt wurde und Schürfwunden erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

