Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt - 39-Jähriger muss ins Gefängnis

Flurstedt (ots)

Fahnder der Kriminalpolizeiinspektion Jena führten im Zusammenwirken mit weiteren Kräften der Landespolizeiinspektion Jena, der PI Apolda und des Thüringer Landeskriminalamtes am Donnerstag einen konzentrierten Einsatz zur Vollstreckung von 2 Haftbefehlen gegen einen 39-jährigen Mann in der Gemeinde Flurstedt im Weimarer Land durch. Die Kriminalisten fahndeten seit Ende 2024 nach dem gebürtigen Jenaer, zu dem umfangreiche Erkenntnisse im Bereich der Betäubungsmittel- und Eigentumskriminalität vorlagen. Im Rahmen des Einsatzes wurden eine nicht geringe Menge verschiedene Betäubungsmittel, eine Hohe Bargeldsumme sowie gestohlene Fahrzeuge und Fahrzeugteile festgestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

