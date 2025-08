Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockanruf - Goldbarren und Silbermünzen an Betrüger übergeben

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag erhielt ein 85-Jähriger Mann aus Apolda den Anruf einer unbekannten Frau, welche sich als Polizistin ausgab. Angeblich hätte der Sohn des Mannes einen schweren Verkehrsunfall gehabt, und man benötige nun zur Entlassung des Sohnes eine Kaution. Der ältere Mann gab an 2 Goldbarren und ca. 1 kg Silber, größtenteils in Münzen zu haben. Kurz darauf erfolgte die Übergabe an der Wohnanschrift des Seniors, in der Schieringstraße. Die Goldbarren und das Silber, verpackt in einem grauen Müllbeutel, übergab der Geschädigte durch sein Fenster an einen unbekannten Mann. Der Betrüger versteckte das Beutegut unter seinem Pullover und verschwand in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre, kurze dunkle Haare, ausländisches Erscheinungsbild und ausländischer Akzent, gestreifte Oberbekleidung und eine lange dunkle Hose, vermutlich Jogginghose. Nach der Übergabe nahm der 85-Jährige Kontakt zu seinem Sohn auf und der Sachverhalt stellte sich als Betrug heraus. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Art von Anrufen. Geldforderungen dieser Art werden nicht von Polizeibehörden, noch von Gerichten oder anderen öffentlichen Instituten erhoben. Eine Übergabe von Bargeldern oder anderen Wertgegenständen nach einer telefonischen Forderung kann grundsätzlich ausgeschlossen werden. Hier ist immer von einem Betrug auszugehen. Die Polizei sucht dringend Zeugen. (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell