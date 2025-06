FW Paderborn: Gemeldeter Gartenhüttenbrand mit Ausbreitung auf Dachstuhl in Paderborn-Sennelager

Paderborn (ots) - (sg) Am 19.06.2025 um 19:32 Uhr kam es in der Hermann-Kirchhoff-Straße in Paderborn zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte an, um zahlreiche Personen aus dem stark verrauchten Gebäude zu retten. Insgesamt wurden 25 Menschen ins Freie gebracht. Da der Treppenraum stark verraucht war, mussten 13 von ihnen mithilfe von ...

