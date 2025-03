Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Raub in Handyshop - Täter flüchten mit gestohlenem Handy - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, betraten drei maskierte Männer einen Handyshop in der Straße Am Rathaus. Während sich zwei Mitarbeiter und mindestens ein Kunde im Laden befanden, entwendete einer der Täter ein hochwertiges Mobiltelefon. Dazu durchtrennte er mit einem Messer das Sicherungsseil des Geräts.

Der Ladeninhaber versuchte geistesgegenwärtig die Eingangstür zu verschließen, um die Täter an der Flucht zu hindern. Diese reagierten daraufhin jedoch gewaltsam: Der Geschäftsinhaber wurde zur Seite gestoßen und durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Anschließend flohen die Täter fußläufig in Richtung Graf-Staufenberg-Straße.

Mehrere Zeugen beobachteten, wie die Männer im Nahbereich in ein wartendes Fahrzeug stiegen und in Richtung Wellendorfer Straße davonfuhren. Zudem soll zeitgleich ein beiger Audi mit VEC-Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit in dieselbe Richtung gefahren sein.

Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet nun dringend um weitere Zeugenhinweise zu den Tätern oder ihrem Fluchtfahrzeug. Hinweise werden unter 05401/83160 entgegengenommen.

Zur Täterbeschreibung:

- dunkle Haare - schwarz gekleidet - Ein Täter ca. 1,70m groß und leicht korpulent. Die anderen beiden Täter sollen größer gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell