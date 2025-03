Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm/Vehrte: Gasaustritt in Mehrfamilienhaus - Drei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in einem Mehrfamilienhaus am Wittekindsweg zu einem Gasaustritt. Gegen 02 Uhr riefen Bewohner den Rettungsdienst, nachdem sich mindestens eine Person nur noch bedingt ansprechbar zeigte. Der CO-Melder des Rettungsdienstes bestätigte wenig später den Verdacht. Umgehend wurden auch Polizei und Feuerwehr hinzugezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Belm führte Messungen durch und stellte ebenfalls erhöhte Gaswerte fest, die jedoch nach Lüftungsmaßnahmen schnell zurückgingen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich knapp 20 Bewohner in dem Gebäude. Drei Personen im Alter von 20, 23 und 47 Jahren wurden mit Verdacht auf eine Gasvergiftung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Eine Person konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen, zwei Bewohner bleiben zur Beobachtung stationär. Die Großzahl der Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach einer ersten Untersuchung durch den Schornsteinfeger und den Netzversorger wurden die Gas- und Ölheizungsanlagen des Hauses vorsorglich abgeschaltet. Der Hauptgashahn wurde plombiert. Als mögliche Ursache kommen Arbeiten an der Heizungsanlage in Betracht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

