Polizei Bochum

POL-BO: Kleinkraftradfahrerin (24) wird von Pkw erfasst und kommt ins Krankenhaus

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 28. Februar, ist eine 24-jährige Bochumerin verletzt worden. Sie war mit einem abbiegenden Pkw zusammengestoßen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ eine 40-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 17.25 Uhr den Parkplatz eines Geschäfts an der Holsterhauser Hauser Straße 91 und beabsichtigte unerlaubt nach links in Fahrtrichtung Herne abzubiegen. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben eine 24-jährige Mofafahrerin aus Bochum, die zeitgleich in entgegengesetzte Richtung fuhr.

Die 24-Jährige wurde von dem Auto erfasst und stürzte, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.30 Uhr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell