POL-BO: Kind (9) bei Unfall leicht verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Handtaschenraub am Mittwochabend, 26. Februar, in Bochum ermittelt die Kriminalpolizei. Es werden Zeugen gesucht. Eine 60-jährige Bochumerin war gegen 20.45 Uhr zu Fuß im Bereich des Hallenbads am Hustadtrings 157 unterwegs, als ein Unbekannter ihr die Handtasche entriss und flüchtete. Die Bochumerin erlitt leichte Verletzungen. So wird der Räuber beschrieben: männlich, 175 cm groß, ...

mehr