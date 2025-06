Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 13 Personen über Leitern gerettet

Paderborn (ots)

(sg) Am 19.06.2025 um 19:32 Uhr kam es in der Hermann-Kirchhoff-Straße in Paderborn zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr rückte an, um zahlreiche Personen aus dem stark verrauchten Gebäude zu retten.

Insgesamt wurden 25 Menschen ins Freie gebracht. Da der Treppenraum stark verraucht war, mussten 13 von ihnen mithilfe von Feuerwehrleitern aus den oberen Stockwerken gerettet werden. Vier Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Paderborner Krankenhäuser gebracht.

Parallel wurde das Feuer im Keller gelöscht.

Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Das Ordnungsamt übernahm die Unterbringung von elf betroffenen Personen, die mit einem Feuerwehrbus in ein Hotel gebracht wurden. Zehn weitere Personen konnten bei Angehörigen unterkommen.

Angesichts der hohen Zahl an Betroffenen wurde vorsorglich ein MANV10 (Massenanfall von Verletzten für zehn Personen) ausgelöst.

Im Einsatz waren:

4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) 1 Drehleiter (DL) Führungsdienste Polizei

Ehrenamtliche Einheiten der Feuerwehr Paderborn von den Löschzügen Stadtmitte und Stadtheide unterstützen die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Die Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt im Rahmen der Alarmierung des MANV10.+

Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

