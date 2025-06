Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: PKW im Wasser in Benhausen

Paderborn (ots)

(sg) Am Sonntagmorgen, den 15.06.2025 um 09:09 wurde die Feuerwehr Paderborn in Folge des gestrigen Unwetters nach Benhausen alarmiert. Dort wurde durch Passanten festgestellt, dass sich in einem Regenrückhaltebecken ein PKW befindet. Da zuerst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Fahrzeug befinden, wurde zunächst ein entsprechend großes Kräfteaufgebot der Feuerwehr Paderborn alarmiert.

Vor Ort konnte zeitnah der Halter des Fahrzeugs ausfindig gemacht werden, welcher angab, gestern mit dem Fahrzeug dort stecken geblieben zu sein und daraufhin sein Fahrzeug verlassen zu haben. Somit war sichergestellt, dass sich keine Personen mehr in Fahrzeug befinden. Der Einsatz der Feuerwehr konnte daraufhin nach ca. 45 Minuten beendet werden. Der für das Regenrückhaltebecken zuständige Wasserverband Obere Lippe wurde entsprechend informiert, um alle notwendigen weiteren Maßnahmen einzuleiten.

Im Einsatz befanden sich insgesamt ca. 40 Einsatzkräfte der Wachen Nord und Süd, sowie der ehrenamtlichen Einheiten Benhausen und Neuenbeken und der Einsatztaucher.

