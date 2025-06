Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: In der Nacht vom 14. auf den 15.06.25 - Unwetterlage sorgt bei der Feuerwehr Paderborn für ein erhöhtes Einsatzaufkommen

Paderborn (ots)

(sg) Die vom "Deutschen Wetterdienst" angekündigten schweren Unwetter bescherten der Feuerwehr ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Allein im Zeitraum von 19:30 Uhr bis kurz nach 05:00 Uhr des Folgetages rückte die Feuerwehr Paderborn zu über 191 Einsätzen im Zusammenhang mit der Unwetterlage aus. Die Einsatzstellen verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet, so dass die gesamte Feuerwehr Paderborn mit der Abarbeitung der Einsätze beschäftigt war.

Zu den verschiedenen Einsatzstellen rückten sowohl die beiden hauptamtlichen Löschfahrzeuge der Wachen Nord und Süd sowie die Drehleitern und das Kleineinsatzfahrzeug der Wache Nord aus.

Um zu gewährleisten, dass auch reguläre Einsätze abgedeckt werden können, wurden die beiden hauptamtlichen Wachen wieder schnellstmöglich besetzt. Deshalb wurde ein Großteil der Unwettereinsätze durch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte, Wewer, Stadtheide, Marienloh, Neuenbeken, Dahl, Benhausen, Schloß Neuhaus, Elsen und Sande abgearbeitet.

Darüber hinaus wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren Borchen und Salzkotten sowie das THW zur Unterstützung der Feuerwehr Paderborn angefordert. Somit waren ca. 150 Einsatzkräfte im Stadtgebiet mit der Bekämpfung der Unwetterfolgen im Einsatz. Zur Koordinierung der Einsätze wurde die Einsatzzentrale auf der Wache Süd personel verstärkt und ein Einsatzstab eingerichtet.

Der Großteil der Einsätze beliefen sich auf mit Wasser vollgelaufene Keller, ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie Einsätze mit Personen in Zwangslagen.

Besonders hervorzuheben ist der Einsatz in der Eggertstraße. Durch die herunterkommenden Wassermassen stürzte ein Hallendach teilweise zusammen. Durch den Einsturz wurden die Wasserleitungen der Sprinkleranlage beschädigt. Dies verursachte in der ca. 5000qm große Produktionshalle einen erheblichen Sachschaden. Hierneben hat ein massiver Wassereintritt in einem Paderborner Krankenhaus zu erheblichen Einschränkung der Aufzugsanlagen geführt. Dabei wurden mehrere Bereiche des Krankenhauses durch die eindringenden Wassermassen teilweise erheblich getroffen.

Darüber hinaus kam es auf dem Universitätsgelände zu erheblichen Gebäude- und Einrichtungsschäden, die ebenso durch die eindringenden Wassermassen verursacht wurden. Hierbei wurden große Teile des Inventars beschädigt.

Seit etwa 05:00 Uhr sind die Einsatzzahlen der Technischen Hilfeleistung wieder rückläufig und die noch offenen Einsatzstellen werden abgearbeitet. Die Feuerwehr Paderborn wird die Beseitigung kleiner Unwetterschäden voraussichtlich noch bis in den Morgen hinein fortsetzen.

