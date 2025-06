Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Folgemeldung zum Pressebericht: In der Nacht vom 14. auf den 15.06.25 - Unwetterlage sorgt bei der Feuerwehr Paderborn für ein erhöhtes Einsatzaufkommen

Paderborn (ots)

(sg) Wie im Pressebericht vom heutigen frühen Morgen (05:25 Uhr) bereits angekündigt, mussten im Tagesverlauf weitere Hilfeleistungen im Zusammenhang mit der gestrigen Unwetterlage durchgeführt werden.

Im Zeitraum von Samstagabend, 19:30 Uhr bis Sonntagnachmittag 15:30 Uhr verzeichnete die Feuerwehr der Stadt Paderborn aufgrund des Starkregenereignisses ein zusätzliches Einsatzaufkommen von 217 Einsätzen.

Der überwiegende Anteil der Einsätze (195) wurde bis Sonntagmorgen 08:00 Uhr geleistet. Nach 08:00 Uhr wurden die Kräfte zu weiteren 22 Einsätzen alarmiert.

Nachdem schon am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag ca. 150 Einsatzkräfte zur direkten Hilfeleistungen vor Ort, aber auch zur notwendigen Führung, rückwärtigen Unterstützung und Organisation der zahlreichen Einsatzstellen, eingesetzt waren, wurden ab 08:00 Uhr weitere 55 Einsatzkräfte aus Haupt- und Ehrenamt zur direkten Hilfeleistung an den Einsatzstellen eingesetzt. Auch die Einsatzkräfte des THW Ortsverbandes Paderborn unterstützen weiterhin bis ca. 14:00 Uhr mit Abpumparbeiten in einer Tiefgarage mit angrenzenden Kellerräumen.

Neben der Hilfeleistung bei vollgelaufenen Kellerräumen, Tiefgaragen und Aufzugsschächten, umgestürzten Bäumen, beschädigten Dächern und ähnlichen Gefahrenstellen im Kernstadtbereich wurde die Feuerwehr auch zu zwei weiteren Auslösungen von automatischen Brandmeldeanlagen sowie einem überfluteten PKW im gefüllten Regenrückhaltebecken im Stadtteil Benhausen alarmiert.

Zusammengefasst:

Aufgrund des Unwetters, wurden in 20 Stunden von ca. 200 Einsatzkräften 217 Einsätze in der Stadt Paderborn geleistet.

