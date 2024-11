Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Auto mit Radfahrer zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Renault in der Werkstraße unterwegs. Der Mann fuhr in Richtung Längentalstraße und bog nach links in die Eybstraße ab. In der Eybstraße war ein Radfahrer unterwegs. Der 62-Jährige wollte mit seinem Herrenrad die Kreuzung geradeaus in Richtung Heidenheimer Straße überqueren. Dabei sei es wohl zu einem Streifvorgang gekommen und der Radfahrer stürzte zu Boden. Der Senior zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Dazu sucht die Polizei Zeugen, denn die Fahrenden machten widersprüchliche Angaben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07331/93270 entgegen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad blieb gering.

